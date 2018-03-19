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19 Березень 2018, Київ 16:43
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56 мільйонів людей виступили за агресію і злочини – Огризко про обрання Путіна

56 мільйонів людей виступили за агресію і злочини – Огризко про обрання Путіна
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Рекордні понад 76%, з рекордними понад 56 мільйонами голосів… Володимир Путін переміг на четвертих виборах президента Росії, в яких брав участь. 18 березня ввечері Путін виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі у Москві й подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію «чекає успіх». А що може чекати на світ та Україну після переобрання Путіна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, російський журналіст Олександр Риклін та політичний оглядач «Крим.Реалії» Павло Казарін.

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