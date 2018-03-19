Путін «успішно знищив» демократичну опозицію – конгресмен Шифф про російські вибори

Центральна виборча комісія Росії на основі підрахунку майже 100 відсотків голосів повідомила, що Володимир Путін, який керував країною як президент або прем’єр-міністр з 1999 року, здобув 76.68 відсотків голосів на теперішніх виборах президента.

Перемога Путіна стала очікуваним результатом голосування, призначеного на день, коли Росія незаконно анексувала Крим.

Виграш Путіна означатиме його політичне домінування в Росії протягом майже чверті століття – до 2024 року, роблячи його керівництво найтривалішим з часів радянського диктатор Сталіна.

Демократ-конгресмен США Адам Шифф розкритикував Путіна за пригнічення демократичної опозиції і дав зрозуміти, що для президента США Дональда Трампа було б небажаним вітати Путіна з перемогою.

«Легко отримати 73% голосів, коли ти забороняєш «опонентам» балотуватись. Після його схвалення пожиттєвого строку для Сі з Китаю чи привітає наш президент Путіна з успішним знищенням демократичної опозиції?», – заявив Шифф у Twitter.

Єдиний справжній суперник Путіна, активіст Борис Навальний не зміг взяти участь у виборах через звинувачення у шахрайстві, які, за його заявою, були вигадані спеціально, щоб він не зміг балотуватись.

Під час голосування надходили повідомлення про сотні порушень. Однак Елла Памфілова, голова виборчої комісії Росії заявила, що істотних порушень протягом голосування не було, були лише «незначні місцеві скарги». Її заступник заявив у Twitter: «немає жодної іншої країни в світі, яка б мала той самий рівень прозорості, який ми тепер демонструємо».

Спостерігач виборів від Європейського парламенту сказав «Голосу Америки»: «Гадаю, уряд досяг того, чого прагнув».

На відео, які поширювали активісти, зафіксовано низку порушень під час голосувань. Наприклад, на дільниці в республіці Саха видно, як посадовець наповнює скриньку для голосування в той час, як справжні виборці чекають в черзі на можливість проголосувати. В Дагестані спостерігача побили після того, як він відмовився припинити знімати несправжніх виборців. На іншому відео видно, як жінка наповнює скриньки для голосування в той час, як увагу спостерігачів відволікали.

Деякі виборці повідомляли, що їх примушували голосувати директори заводів і вказували фотографувати бюлетені на доказ того, що вони голосували. Спостерігачі від опозиції заявляли, що їхні підрахунки явки виборців суттєво відрізняються від офіційних даних. Різниця сягає 12-35 відсотків в деяких містах та регіонах.