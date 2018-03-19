Народ Росії обрав минуле – Каспрук

Відносини між Росією та Заходом не припиняться після виборів президента, вважає представник Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Однак поступок з боку Заходу він не очікує – як і політолог Віталій Кулик, який передбачає, що закручування гайок в Росії лише посилиться протягом нової каденції старого президента.

Журналіст-міжнародник Віктор Каспрук не виявляє подиву результатам виборів у Росії.

«На жаль, стагнація Росії та її агресія будуть продовжуватись, тому що народ обрав Путіна, народ обрав своє минуле», – констатує він в ефірі «Ранкової Свободи».

На думку Каспрука, Путін задовольняє запит своїх виборців на риторику «наддержави».

Путін чітко розуміє, що потрібно пересічним росіянам, які хочуть пишатися якимись ефемерними перемогами

«Путін чітко розуміє, що потрібно пересічним росіянам, які хочуть пишатися якимись ефемерними перемогами, яких немає, які хочуть загарбувати чужі території, для яких велика Росія – це в першу чергу збільшення територій і впливу Росії на міжнародній арені».

За спостереженнями директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, з кожною президентською каденцією градус протистояння Росії з навколишнім світом лише росте.

Остання каденція Путіна – це тренд на державу-фортецю, що всі навколо вороги. Очевидно, що в новій каденції Путін буде зберігати цей тренд

«Спочатку це конфлікт зі Сполученими Штатами, потім конфлікт із Європейським Союзом, потім взагалі колективно із Заходом. Потім ця остання каденція Путіна – це такий тренд на державу-фортецю, що всі навколо вороги. Очевидно, що в новій каденції Путін буде зберігати цей тренд на формування мобілізаційного ресурсу своєї країни, на те, що Росія – це фортеця, яка їх буде захищати, це буде закручування гайок всередині країни», – прогнозує він.

Серед засобів «закручування гайок» Кулик називає переслідування опозиції, контроль над інформаційним простором та створення так званих партій-сателітів, підконтрольних кремлівській владі.

Як приклад, експерт згадує Павла Грудініна, який балотувався в президенти від Комуністичної партії і посів друге місце, набравши близько 12% голосів.

Результати Грудініна показали протест проти Путіна

«Результати Грудініна показали, що, навіть збиваючи і фальсифікуючи результат, достатньо велика кількість людей проголосували за Грудініна як протест проти Путіна, хоча Грудінін – це ручна маріонетка путінського режиму», – стверджує Віталій Кулик.

За його прогнозами, чекати переломних домовленостей новообраного президента Росії із Заходом не варто.

«Домовленості включають задоволення та «хотєлки» Путіна, в першу чергу мова йде про створення так званої сфери інтересів, виключно інтересів Росії в пострадянському просторі та Євразії. На це Захід не піде, це очевидно, тому ніякого замирення не буде, буде, навпаки загострення протистояння».

На Заході формується консенсус щодо того, чим є Росія – Бєлєсков

Оцінюючи можливі наміри Путіна щодо України, Віктор Каспрук прогнозує нові спроби спровокувати дострокові президентські вибори в Україні.

В України є приблизно трохи більше року для того, щоб мобілізувати свої зусилля на відсіч Путіну

«Якщо цього не вийде, він буде все-таки, мені здається, чекати до 2019 року для того, щоб подивитись, чи вдасться йому на цих виборах провести або свою людину, або людину більш лояльну до Росії, тієї політики, яку вона зараз проводить у світі. Тобто фактично в України є ще приблизно трохи більше року для того, щоб мобілізувати свої зусилля на відсіч Путіну і Росії», – вважає журналіст.

Політолог Петро Олещук переконаний, що після виборів президента Росії не варто чекати змін в політиці країни-агресора.

Нас очікує нинішній режим такого собі затягнутого в часі недоперемир’я

«Проблеми пов’язані не стільки з самим Путіним чи з тією політичною лінією, яку він зараз проводить. Це зовсім не якась короткотермінова передвиборча кампанія, це досить продумана і давня стратегічна лінія. А якщо зміни і будуть, то вони будуть достатньо плавними, розтягнутими в часі. Я думаю, що нас очікує нинішній режим такого собі затягнутого в часі недоперемир’я. Я думаю, вони періодично влаштовуватимуть такі дрібні провокації з метою перевірити серйозність настроїв НАТО», – міркує він.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков також переконаний, що чекати на новий вектор російської зовнішньої політики не варто.

Курс буде незмінний, поки знаходитиметься Володимир Путін при владі, тобто це спроба підриву і ревізії існуючого міжнародного порядку

«Курс в 2014 взятий остаточно, він буде незмінний, поки знаходитиметься Володимир Путін при владі, тобто це спроба підриву і ревізії існуючого міжнародного порядку – звичайно, доки дозволятиме економіка. Але, наскільки я розумію, росіяни в плані формування бюджету, наприклад, виходять чітко консервативно з найгіршого сценарію. Наприклад, бюджет на цей рік і наступні два роки, тобто прогноз, зверстаний з ціною на нафту марки «Урал» 40 доларів за барель», – аргументує Бєлєсков, нагадуючи, що приблизно такою була ціна на нафту і в найгірші 2014 та 2015 роки.

При цьому триватиме і протистояння між Москвою та Заходом, вважає експерт.

На Заході почав формуватись стійкий консенсус щодо того, що тема Росії стала токсичною

«На Заході почав формуватись стійкий консенсус щодо того, чим є Росія, і того, що з Росією не можна, скажімо так, вести серйозно справи, не можна йти на якісь поступки, тобто що тема Росії стала токсичною», – стверджує він, та зауважує: це не означає, що перемовини між сторонами конфлікту припиняться.

«Як показує практика, Дональд Трамп прийшов до влади і канали комунікації почали потихеньку відновлюватись, що теж насправді є правильним, тому що, знову ж таки, для ефективного управління конфліктом обидві сторони повинні сідати за стіл переговорів, щоб більш-менш уявляти, що вони мають на меті, які їхні цілі», – каже Бєлєсков. Однак додає: готовність Заходу до переговорів не варто плутати з готовністю до поступок.

Віталій Кулик не виключає, що керівні повноваження Путіна в Росії можуть закріпити в Конституції, тому що добровільна відмова від влади для нього малоймовірна.

«Путін від влади не піде. Він може піти лише в одному випадку – його фізичної ліквідації або смерті. Тому вся нинішня влада є путіноцентричною. На відміну від центральноазійських країн, де відбувся транзит влади від померлого президента до нових, в Росії це може призвести до неконтрольованих процесів. Думаю, вже через кілька років ми почуємо про анонс можливих змін до основного закону Росії», – припускає експерт.

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