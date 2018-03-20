ЄС отримав від України список причетних до проведення російських виборів у Криму

Європейський союз отримав лист зі 140 прізвищами осіб, причетних до організації і проведення виборів президента Росії в анексованому Москвою Криму, підтвердила 20 березня в Брюсселі речниця ЄС Майя Коціанчич.

«Я можу підтвердити, що наші служби отримали листа від Міністерства закордонних справ України з іменами осіб, що були причетні до організації і проведення російських президентських виборів в незаконно анексованому Криму і Севастополі. У цьому контексті я хочу нагадати, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму й Севастополя, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові», – заявила Коціанчич, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода.

Вона нагадала про чинні на даний санкції проти 150 осіб і 38 організацій, застосовані у зв’язку з незаконною анексією Криму.

«Рішення про внесення змін у ці заходи, про додавання нових людей у список буде ухвалювати Рада ЄС одноголосно», – додала речниця ЄС.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на російських виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.

Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня речниця МЗС України Мар’яна Беца повідомила, що список із 140 осіб, причетних до організації і проведення голосування в анексованому Криму, вже передали ЄС.

Верховна Рада України має намір голосувати за невизнання виборів президента Росії.