ЄС продовжив санкції проти 150 осіб і 38 організацій за підрив суверенітету України

Рада Європейського союзу 12 березня продовжила ще на півроку санкції, впроваджені ЄС проти причетних до посягань і підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, санкції, що стосуються 150 осіб та 38 організацій, діятимуть до 15 вересня 2018 року.

Як пояснила в своїй заяві Рада ЄС, «оцінка ситуації наводить на висновок, що змінювати режим санкцій немає необхідності. Відповідна інформація та причини внесення цих осіб та організацій до списку підсанкційних були в міру необхідності оновлені».

Нинішнє рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 13 березня 2018 року.

Перед цим Рада ЄС продовжувала санкції проти Росії через загрозу суверенітетові України 14 вересня 2017 року – до 15 березня 2018 року.

Обмежувальні заходи включають у себе візові обмеження і замороження рахунків. У заяві на сайті Ради було вказано, що оцінка ситуації в Україні «не засвідчила зміни у санкційному режимі». Брюссель тоді вилучив із санкційного списку чотирьох сепаратистів, які були вбиті.

Обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року як реакція Європейського союзу на кризу в Україні.

У відповідь на кризу в Україні ЄС впровадив й низку інших санкцій, а саме: економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які є чинними до 31 липня 2018 року; обмежувальні заходи, що діють на території Криму та Севастополя у відповідь на незаконну анексію Росією півострова. Вони чинні до 23 червня 2018 року.

Схожі санкції запровадили також США й інші країни «Групи семи» і деякі інші держави.