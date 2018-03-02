Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Березень 2018, Київ 08:15
Новини | Міжнародні

Президент США продовжив на рік санкції проти Росії через агресію в Україні

Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп, Нью-Йорк, 21 вересня 2017 року

Президент США Дональд Трамп 2 березня продовжив терміном на рік санкції проти Росії через її агресію щодо України, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

«Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації, я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, проголошену у наказі 13660», – йдеться у тексті наказу.

В документі вказано, що введений в дію раніше наказ був виданий через те, що «дії і політика уряду Російської Федерації щодо України підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів».

У 2014 році США запровадили санкції проти Росії через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Згодом санкційні списки неодноразово розширювалися.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG