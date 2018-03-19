ЄС не визнає проведення виборів президента Росії в Криму – речниця

Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії в анексованому нею Криму, заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціанчич.

«Спостерігачі ОБСЄ та Бюро з демократичних інституцій та прав людини не проводили жодних спостережень на цих незаконно приєднаних територіях, а участь дипломатів держав-членів ЄС у спостережній діяльності в рамках місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ також обмежувалася тільки визнаними територіями Російської Федерації. ЄС залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», – заявила Коціанчич.

Загалом спостережна місія Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ визнала, що вибори були ефективно та відкрито координовані Центральною виборчою комісією Росії й були здійснені протягом одного дня. Водночас були зареєстровані порушення, пов’язані з таємницею голосування та прозорістю підрахунку голосів.

«Ми очікуємо від Росії розгляду цих порушень та недоліків, про які повідомляють спостерігачі від ОБСЄ, оскільки вони суперечать міжнародним зобов’язанням Росії», – заявили в представництві дипломатичного корпусу ЄС.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.

За даними російського ЦВК, в анексованому Криму за Путін проголосували 71,6% виборців.

Верховна Рада України має намір голосувати за невизнання виборів президента Росії.