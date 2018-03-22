Рада ухвалила постанову про невизнання Україною виборів президента Росії в Криму

Верховна Рада підтримала постанову про невизнання Україною виборів президента Росії на території анексованого нею Криму.

«За» проголосували 255 народних депутатів, ще 72 не брали участі в голосуванні.

«Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають жодних правових наслідків. Вони також жодним чином не можуть свідчити або будь-яким чином бути використаними як свідчення будь-якої зміни статусу тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, визначеного Конституцією і законами України», – йдеться в тексті постанови.

У документі йдеться, що істотні обмеження виборчих прав громадян у ході виборчого процесу в Росії, створення нерівних умов для кандидатів та відсутність справжнього вибору, про які йдеться у попередніх висновках Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, а також неправомірне зарахування понад 1 мільйон голосів з тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополь «суттєво спотворюють результати голосування на виборах президента Російської Федерації в цілому, закономірно ставлячи під сумнів їх легітимність».

Рада закликала міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні санкції до осіб, причетних до організації і проведення голосування під час виборів президента Російської Федерації на території Криму та Севастополя, а також причетних до порушень основоположних прав і свобод людини на окупованій території України.

19 березня представники фракції «Народний фронт» Максим Бурбак і Георгій Логвинський зареєстрували в парламенті проект постанови «Про заяву Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів президента РФ, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи».

21 березня в Міністерстві закордонних справ України заявили, що підтримують проект постанови про невизнання російських виборів, проведених в анексованому Москвою Криму, але проти документу, що визнає нелегітимність виборів президента Росії загалом.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

За попередніми результатами, Володимир Путін переміг на виборах вчетверте.