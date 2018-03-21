МЗС пропонує Раді не визнавати нелегітимними вибори в Росії

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що підтримують проект постанови про невизнання російських виборів, проведених в анексованому Москвою Криму, але проти документу, що визнає нелегітимність виборів президента Росії загалом. Про це заявив керівник політичного відділу департаменту протидії погрозам з боку Росії МЗС Марко Шевченко.

Він пояснив, що практичні наслідки визнання нелегітимними виборів президента Росії негативно позначаться на можливостях МЗС із захисту українських громадян у Росії, зокрема незаконно засуджених.

«Міністерство закордонних справ підтримує проект, який також продовжує політику невизнання спроби анексії частини території України і не визнає легітимність виборів президента Російської Федерації на окупованій території, який засвідчить, що ці вибори не можуть служити ані доказом, ані обґрунтуванням зміни українського статусу цих територій», – сказав Шевченко.

За його словами, проект постанови про невизнання російських виборів виключно на території Криму є ближчим до висновків БДІПЛ/ОБСЄ, в яких не йдеться про нелегітимність виборів президента Росії загалом.

У парламенті України зареєстровані два проекти постанов щодо невизнання російських виборів. Депутати від БПП пропонують визнати їх нелегітимними на території окупованого Криму, а депутати з «Народного фронту» – загалом.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.