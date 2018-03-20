Українська прокуратура повідомила про підозру голові виборчкому анексованого Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру голові підконтрольного Кремлю кримського виборчкому «у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також державної зради», інформує прес-служба відомства. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Зібраними доказами встановлено, що громадянин України, перебуваючи з 2010 року на посаді голови виборчої комісії Автономної Республіки Крим, погодився очолити комісію Автономної Республіки Крим з проведення так званого «загальнокримського референдуму», забезпечив його підготовку та проведення, підготував та склав підсумковий протокол, в якому зазначалося про нібито підтримку рішення про входження Криму до складу Росії на правах окремого суб’єкту», – заявили в прокуратурі.

За даними відомства, підозрюваний в анексованому Криму також забезпечив проведення виборів до органів місцевого самоврядування та законодавчих органів у 2014 році, до Держдуми Росії у 2016 році, президента Росії в 2018 році. Україна та країни Заходу не визнають проведення голосування на півострові.

За даними з відкритих джерел, головою підконтрольного Росії кримського виборчкому є Михайло Малишев. Наразі він не коментував підозру.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».