У Львові підтримали проукраїнських мешканців анексованого Криму

У Львові 18 березня близько сотні переселенців із Криму, львів’ян зібрались біля пам’ятника Тарасові Шевченку на громадське віче «Ні «виборам» у Криму!»

«Ми прийшли, щоб довести світові, що Крим не забутий, ми хочемо донести до світової спільноти, що українці з Кримом. Ми хочемо висловити підтримку тим українським борцям, які проживають на окупованій території Криму. Спецслужби Росії хочуть показати, що вони всесильні в анексованому Криму, але це не так. Бо є люди, які борються з режимом. Сюди на віче прийшли свідомі люди», – каже Радіо Свобода Юрій Яценко, колишній політв’язень.

Учасники акції розгорнули великий український прапор і заспівали гімн України та кримськотатарського народу.

«Мені дуже приємно, що львів’яни вкотре прийшли нас підтримати і солідарні з нами. Ми зібрались тут, щоб наші брати і сестри в окупованому Криму почули вістку з України, що їх підтримують. Нам відомо, що штучно з Росії завезено певну кількість росіян у Крим, але кримські татари не будуть брати участі в незаконному обранні президента іншої країни на території, яка окупована. Мій народ сьогодні у Криму організував флешмоб. Кримські татари відвідують один одного, готують чебуреки, говорять про важливі для них речі», – наголосив Енвер Бекіров, представник культурного центру кримських татар у Львові.

23 лютого міністр МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС Росії через вибори президента Росії на території окупованого Криму.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни Росії, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента Росії.