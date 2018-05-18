Британія: Скрипаля виписали з лікарні

Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого в березні отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері, виписали з лікарні, повідомляє британська Національна служба здоров’я.

Подробиць щодо стану здоров’я Скрипаля і методів лікування медики не навели з огляду на лікарську таємницю.

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Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості в Солсбері 4 березня. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Експерти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, яким отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів у знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.