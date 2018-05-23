Юлія Скрипаль заявила, що в довгостроковій перспективі сподівається повернутися в Росію. Про це вона сказала в першому інтерв'ю після отруєння у британському Солсбері. Журналісти Reuters поспілкувалися з дочкою екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Лондоні. Місце, де проходило інтерв'ю, не називають. «Нам дуже пощастило, що ми вижили після цього замаху на вбивство», – заявила Юлія Скрипаль. Вона зараз нібито перебуває в секретному притулку під охороною поліції. За її словами, одужання було повільним і болючим. Юлія подякувала російському посольству за пропозицію допомоги, але в даний момент не хоче вдаватися до його послуг. Юлії Скрипаль 33 роки, вона була в комі протягом 20 днів. (Відео Reuters)