Сенцов спростував слова Москалькової про «лікувальне голодування» – адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який продовжує голодування в колонії в селищі Лабитнангі, спростував слова уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про «лікувальне голодування» і набрання ваги. Про це після зустрічі з Сенцовим розповів його адвокат Дмитро Дінзе, інформує російська служба Радіо Свобода.

«Очевидно, Москалькову міг дезінформувати уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (Росії) Анатолій Сак, який регулярно відвідує Сенцова», – припустив адвокат.

За словами Дінзе, Сенцов розповів, що Сак фотографував його, проте відмовився передати фото уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій, коли її не пустили в колонію і вона просила надати відомості про здоров’я Сенцова.

«Щодня Сенцов п’є по 3,5 літра води, йому капають крапельницю з великою кількістю глюкози, амінокислот і поживних вітамінних речовин. Жодне голодування він не припиняв», – розповів Дінзе.

Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять все можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям режисера може настати найближчим часом.

У відповідь на заяву Європейського суду з прав людини, який закликав режисера припинити голодування, Сенцов відповів відмовою і просив передати «великий привіт», нагадавши, що його скарга, яку ЄСПЛ визначив як пріоритетну, лежить без руху вже кілька років.

Дмитро Дінзе намір побачити Сенцова завтра ще раз.

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.