Голодування Сенцова «фактично як лікувальне» – Москалькова

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджує, що внаслідок голодування український режисер Олег Сенцов «не схуд, він навіть додав кілька кілограмів». Про це Москалькова заявила російському виданню «Новая газета».

«Писали, що у нього зуби випали, що там мало не цинга – це не так, зуби на місці. Він… виглядає добре. Отримує підтримувальну терапію: вітаміни, глюкозу, білки. З власної згоди отримує. Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить. Ну а так голодування, протест – це його законне право», – цитує Москалькову газета.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вважає, що адміністрація колонії в російському місті Лабитнангі здійснює примусове годування українського в’язня Олега Сенцова.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 20 червня попросив у влади Росії надати всю інформацію про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Російський адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе сьогодні, 21 червня, планує зустрітися зі своїм підзахисним у колонії міста Лабитнангі.

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Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.