Адвокат Дінзе сьогодні зустрінеться із Сенцовим – Денісова

Російський адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе сьогодні, 21 червня, зустрінеться зі своїм підзахисним у колонії міста Лабитнангі. Про це ввечері 20 червня повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Ми домовилися, що завтра, одразу після зустрічі із Олегом, він зателефонує мені та розповість про те, як він почувається», – написала омбудсмен.

За словами Денісової, під час зустрічі з Дінзе вона «передала йому листи від президента України та першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега».

Минулого тижня омбудсмен Денісова поїхала в колонію у Лабитнангі з наміром відвідати Олега Сенцова, але її не пустили.

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Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.