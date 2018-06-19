Що може спонукати Путіна відпустити Сенцова

Гості програми «Ваша Свобода»: Наталія Каплан, сестра Олега Сенцова; Володимир Фесенко, політолог; Максим Буткевич, правозахисник; Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

37-й день голодує Олег Сенцов, вимагаючи звільнити українських політв’язнів у російських тюрмах. Вже 10 днів, як президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін поговорили по телефону про українських в’язнів і домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох державах. Майже тиждень, як український омбудсмен Людмила Денісова прибула до Росії, щоб відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, чого їй наразі так і не дозволили. Не пустили Денісову і до Миколи Карпюка та Романа Сущенка. Денісова заявила про зрив домовленостей про відвідини українських в’язнів у Росії. На її думку, Тетяна Москалькова, уповноважена з прав людини в Росії, не ухвалює рішень, а лише «артикулює те, що їй доручили».

Олександр Лащенко: Пані Каплан, коли вам вдалося чи через посередника, чи, можливо, пощастило напряму поговорити з Олегом Сенцовим?

Наталія Каплан: На даний час спілкуємося виключно листуванням. Зараз передам лист із адвокатом, який полетить туди 21 числа. Спілкуємося виключно через адвоката, який був там близько 2–3 тижнів тому. Від побачень Олег відмовляється – каже, що йому так легше морально триматися. Тому рідні не їздять на побачення.

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Відмовляти його від голодування – немає сенсу – якщо вирішив, то піде до кінця. Витягне, можливо, хоч когось

Олега попереджали про примусове годування, якщо погіршиться здоров’я. Попереджали, що у будь-який момент можуть відмовити нирки і що він підходить до критичної межі.

Можливо, якісь поблажки щодо санкцій (можуть вплинути на звільнення Сенцова – ред.), можливо, якийсь тиск більш сильний. Олеже, я сподіваюся, що ти переможеш, що свого доб’єшся! Відмовляти його від голодування – точно знаю: немає сенсу – якщо він вирішив, то піде до кінця. Витягне, можливо, хоч когось.

​– Пані Денисова, вдасться таки відвідати Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії чи знову все «застопорилося», як ви сьогодні написали у соцмережі «Фейсбук»?

Свої відвідування (спершу росіян, що арештовані в Україні – ред.) – Вишинський, Одинцов, Одновол, Баранов, – а потім нібито пустять мене до Сенцова. Повірити у це складно

​Людмила Денісова: Сьогодні все «застопорилося». Керівництво Москалькової не дає згоду на будь-яку мою можливу зустріч з українськими політв’язнями. Свої відвідування (спершу росіян, що арештовані в Україні – ред.) – Вишинський, Одинцов, Одновол, Баранов, – а потім нібито пустять мене до Сенцова. Повірити у це складно. До Сенцова не пустили. До Карпюка – написали заяву – не пустили. Рішення суду майже було по Роману Сущенку – теж не пустили, протримали шість годин під в’язницею, і нічого.

Зараз я повернулася знову з зустрічі з Москальковою. Я знову їй сказала, що у нас є люди, які голодують… Я сказала: зробіть відеозв’язок, якщо говорите, що все нормально – я його побачу, поставлю декілька питань і можу доповісти суспільству та його родичам, що з ним все добре. Але зараз як ми можемо повірити в те, що вони говорять і не підтверджують нічим свої слова?

Нібито 5 червня Сенцова виглядав дуже добре. Вже минуло два тижні. Ніяких довідок про стан здоров’я колегіальних органів у нас теж немає

Остання інформація у мене була ще 15 червня, коли я поспілкувалася з уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому окрузі Росії. Він сказав, що нібито 5 червня був у Сенцова – він виглядав дуже добре, потиснув йому руку. Але ж це було 5-го! Вже минуло два тижні, ми не знаємо, що зараз там є. І ніхто не хоче нам про це сказати. І ніяких довідок про стан здоров’я колегіальних органів у нас теж немає.

Уповноважений у Ямало-Ненецькому окрузі сказав, що Олег не припиняв голодування і не припинятиме, припинить тільки, коли будуть звільнені усі політв’язні.

Росія не виконує ні міжнародні конвенції, ні власне законодавство. Державні ці органи, які не допускають мене до наших політв’язнів, не виконують домовленостей президентів. Пані Москалькова рішення не ухвалює. Вона телефонує іншому органу, який ухвалює рішення – Федеральна служба виконання покарань і ФСБ. Я думаю, що, може, щось не узгоджено президентом, він не в курсі того, що зараз відбувається.

Я запропонувала ще один можливий варіант Москальковій. Зараз вона узгоджуватиме його зі своїми керівниками. Я буду зараз іще раз звертатися листом, у тому числі про Балуха, Сенцова, Клиха і Кольченка, що потрібно надати мені можливість зустрічі з ними з гуманітарних питань. Ми говорили, що я їй гарантую, що вона потрапить теж до чотирьох, які утримуються у в’язницях України – синхронне відвідування. Будемо працювати над тим, щоб швидше потрапити до наших політв’язнів.

– Пане Фесенко, що може вплинути на Путіна?

Тільки від Путіна залежить звільнення Сенцова. Чому не пускають до Сенцова? Можуть бути проблеми зі здоров’ям Олега. Щоб це не стало очевидним для громадськості, саме тому і не допускають. Інша версія – нібито готується обмін

​Володимир Фесенко: Тільки від нього (Путіна – ред.) залежить (звільнення Сенцова – ред.). Чому не пускають до Сенцова? На жаль, перша і головна версія – можуть бути проблеми зі здоров’ям Олега. Щоб це не стало очевидним для громадськості, саме тому і не допускають. Інша версія – нібито готується обмін.

Може вплинути на обмін міжнародний тиск. Він є, і він посилюється. З іншого боку, певні посередницькі спроби домовитися в закритому режимі про обмін. На превеликий жаль, можна використовувати і цей термін («торг» відбувається – ред.). Це було і в радянські часи, коли теж обмінювали. Обмін на Донбасі інакше трошки відбувається, але це теж «торги», де кожна зі сторін висуває свої пропозиції і вимоги, а далі йде процес узгодження. Я так розумію, що зараз до процесу переговорів залучені і західні посередники.

Ситуація з Чемпіонатом світу з футболу дійсно може бути таким «вікном можливостей». Оскільки для Путіна принципово важливо, щоб була прикута увага. Такий обмін може стати додатковим піаром. Підступність ситуації з боку Росії може бути. Може відбутися домовленість дійсно про обмін Олега Сенцова, можливо, ще 2–3 осіб зі списку українських політв’язнів у Росії, але ж Олег вимагає усіх!

– Пане Буткевич, що можуть зробити правозахисники, аби допомогти у звільненні Олега Сенцова та інших українських політв’язнів?

​Максим Буткевич: На даний момент діяльність правозахисників і кампанія солідарності має зовсім інший масштаб, ніж це було на початок голодування. Між тим, все ще немає якогось того аргументу, який зіграв би вирішальну роль, або ми про нього не знаємо. Багато правозахисників із різних країн намагаються лобіювати тиск на Путіна особисто, на його адміністрацію з боку закордонних лідерів. Бачимо залучення всесвітньо відомих діячів культури, у тому числі з Росії.

Кремль намагається затягти час. Можна лише здогадуватися, що в голові у людей, які ухвалюють рішення про життя і смерть наших незаконно ув’язнених співгромадян. Звільнити хоча б когось – сприймається, вочевидь, як ознака слабкості

Але Кремль намагається затягти час. Можна лише здогадуватися, що в голові у тих людей, які ухвалюють рішення про життя і смерть наших незаконно ув’язнених співгромадян. Звільнити хоча б когось – сприймається, вочевидь, як ознака слабкості. На тлі дедалі більшого тиску чомусь абсолютно адекватне рішення про звільнення сприймається як таке, що зіпсує, можливо, імідж людям, які ув’язнили наших співгромадян.

Але є, на жаль, гірший варіант – враховуючи те, скільки часу він вже голодує, чи не намагаються просто його якомога довше не показувати нікому ззовні, одночасно посилюючи тиск на нього, щоб він відмовився від голодування і від своїх вимог, або ж бодай написав прохання про помилування Путіну, чого він (вже неодноразово заявляв) не зробить.