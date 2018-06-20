ЄСПЛ просить у Росії інформацію про стан здоров’я Олега Сенцова – адвокат

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) просить у влади Росії надати всю інформацію про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який голодує 38-й день, повідомила його адвокат в ЄСПЛ.

«Суд направив запит уряду Росії щодо інформації про дотримання стосовно заявника вимог статей 2 (право на життя), 3 (заборона тортур) і 4 (заборона примусової праці) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з його голодуванням», – повідомила «Інтерфаксу» адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Наталія Добрева, яка представляє інтереси Олега Сенцова в Європейському суді.

За її словами, ЄСПЛ також просить до 27 червня надати інформацію про теперішній стан Сенцова разом з його медичною документацією.

«По суті це означає, що влада зобов’язана не допустити смерті Сенцова, але вона і не в праві використовувати способи примусового годування», — заявила Добрева.

20 червня Генеральний секретар Рали Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова.

20 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Північним полярним колом 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.