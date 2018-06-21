Є підстави вбачати, що Олега годують примусово – Денісова про Сенцова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вважає, що адміністрація колонії в російському місті Лабитнангі здійснює примусове годування українського в’язня Олега Сенцова.

«Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ (з прав людини – ред.) Тетяни Москалькової, є підстави вбачати, що Олега годують примусово», – написала Денісова у Facebook 21 червня.

«Приймання їжі проти власної волі є жорстоким, нелюдським та принизливим поводженням та заборонено міжнародним законодавством. Тому я звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією за політичними мотивами», – ідеться в повідомленні.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 20 червня попросив у влади Росії надати всю інформацію про стан здоров’я Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

За словами адвоката Наталії Добревої, яка представляє інтереси Олега Сенцова в Європейському суді, ЄСПЛ також просить до 27 червня надати інформацію разом з медичною документацією Сенцова.

«По суті це означає, що влада зобов’язана не допустити смерті Сенцова, але вона і не в праві використовувати способи примусового годування», — заявила Добрева.

Російський адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе сьогодні, 21 червня, планує зустрітися зі своїм підзахисним у колонії міста Лабитнангі.

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Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.