Порошенко закликав Путіна звільнити українських заручників

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує 21 червня прес-служба Порошенка.

«Глава української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців», – ідеться в повідомленні.

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Петро Порошенко «підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей».

«Було також наголошено на важливості активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська», – вказує сайт президента України.

Сайт президента Росії про цю розмову наразі не повідомляє.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.

20 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова.