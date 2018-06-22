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22 Червень 2018, Київ 19:47
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Розмови Порошенка і Путіна: чи буде результат

Розмови Порошенка і Путіна: чи буде результат
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Президент України Петро Порошенко напередодні провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це вже друга така розмова за місяць, і вдруге вона відбулася з ініціативи української сторони. Чому почастішали контакти між президентами і яким може бути результат? Цю тему у програмі «Ваша Свобода» обговорювали професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко.

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