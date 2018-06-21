Путін розповів Раді безпеки про телефонну розмову з Порошенком – Кремль

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з членами Ради безпеки держави й розповів їм про телефонну розмову з українським колегою Петром Порошенком, повідомила прес-служба Кремля.

«Відбувся обмін думками про поточні російсько-українські стосунки і процес урегулювання на південному сході України», – інформує Кремль.

Згідно з повідомленням, учасники засідання також обговорили «актуальні питання соціально-економічного розвитку країни».

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.