Путін висловив Порошенку «стурбованість загостренням» на Донбасі – прес-служба

Прес-служба президента Росії Володимира Путіна оприлюднила повідомлення про телефонну розмову між російським лідером та президентом України Петром Порошенком, що відбулася 21 червня. У повідомленні зазначено, що ініціатором спілкування була українська сторона.

Прес-служба президента Росії вказує, що «Володимир Путін висловив стурбованість загостренням обстановки на Донбасі, зростанням числа жертв серед мирного населення в результаті обстрілів регіону українськими силовиками».

«Порушена також тематика обміну утримуваними особами та відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, що преребувають в ув’язненні в Україні, і українських – у Росії», – ідеться в останньому абзаці тексту.

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На відміну від російського повідомлення, прес-служба Порошенка в першу чергу проінформувала, що розмова стосувалася утримуваних осіб.

«Глава української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців», – ішлося в оприлюдненому на півгодини раніше повідомленні української сторони.

Також відрізняється зміст повідомлень про можливе введення миротворців на Донбас. Російська сторона вказує, що Порошенко і Путін «обмінялися думками з питань реалізації російської ініціативи заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні».

Українська сторона незмінно наголошує на потребі введення миротворців на всю непідконтрольну частину Донбасу, включно із російсько-українським кордоном.

«Було також наголошено на важливості активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська», – так сайт президента України вказує на тему розмови щодо миротворців.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.