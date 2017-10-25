Засуджених у Криму Чийгоза й Умерова передали Туреччині

Лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Росією Криму, передали Туреччині, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

Раніше про це повідомив народний депутат України, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Інформацію підтвердили також адвокати Микола Полозов і Марк Фейгін.

«Те, чого всі так довго чекали, сталося. Ще два заручники, два українських політв’язні здобули свободу. Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров – безстрашні герої кримськотатарського народу. Сьогодні вони звільнені від кримінального переслідування. Це закономірний результат титанічних зусиль, успішно проведеної юридичної, політичної та дипломатичної роботи. Хочу подякувати всім, хто боровся за їхню свободу і підтримував», – написав Полозов у Facebook.

За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова була досягнута під час останньої зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

​Станом на 13:30, Чийгоза й Умерова посадили на літак рейсом «Сімферополь – Анапа», який повинен пізніше вилетіти в Анкару. Лідери національного руху кримських татар повинні прибути в Анкару 25 жовтня, пізніше вони можуть вилетіти до Києва.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз були помилувані. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані. Умерова та Чийгоза вивезли з території Криму до Туреччини. На даний момент вони перебувають на шляху до Анкари. За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів за участю Туреччини і України», – написав журналіст у Facebook.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому було заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовне позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Ахтема Чийгоза підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до восьми років колонії за звинуваченням в організації масових заворушень. Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.