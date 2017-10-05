Європарламент засуджує вироки Умерову, Чийгозу і Семені і вимагає їх виправдати – резолюція

Європейський парламент засуджує вироки заступникам голови Межлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, а також журналістові Миколі Семені, винесені в анесованому Росією Криму. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, оприлюдненій у четвер, 5 жовтня.

На переконання представників Європарламенту, ці судові рішення є порушенням прав людини, тож вони негайно мають бути скасовані.

«Реальність репресій та застосування законодавства про екстремізм, тероризм та сепаратизм призвели до серйозного погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові та поширенню порушень свободи слова та об'єднань; (...) примусове введення російського громадянства стало системним, і основні свободи не гарантуються», – йдеться у документі.

Окрім того, у тексті резолюції наголошується, що анексія Криму Російською Федерацією є незаконною і є порушенням міжнародного права та європейських угод, підписаних як Російською Федерацією, так і Україною.

25 вересня Управління ООН з прав людини у новій доповіді заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації». «Були задокументовані серйозні порушення прав людини, такі, як свавільні арешти й затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування, і щонайменше одна судова позасудова страта», – мовиться в документі.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовного позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи в основному розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.

22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя призначив автору проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Ільмі Умерова та Миколу Семену звинувачують в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Обоє вважають це політичним переслідуванням.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням у «організації масових заворушень», що відбулися 26 лютого 2014 року, між учасниками мітингів, з одного боку – прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Чийгоз відкинув всі звинувачення на свою адресу і також назвав справу політично мотивованою.

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс 26 вересня заявив Радіо Свобода, що Росія є єдиним зі 47 членів Ради Європи, що не співпрацює з його офісом протягом останніх кількох років.

Управління Верховного комісара з прав людини в понеділок, 25 вересня, оприлюднило доповідь про ситуацію на півострові після його анексії. У документі вказані серйозні порушення прав людини, такі як свалільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження і катування, зафіксовані в умовах російської анексії півострова.