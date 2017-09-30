Уряд Німеччини засуджує вироки Умерову і Семені в анексованому Криму – заява

Уряд Німечиини засуджує винесення в анексованому Росією Криму обвинувальних вироків щодо одного з лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умерова та журналіста Радіо Свобода Миколи Семени, заявила 29 вересня заступниця речника уряду Ульріке Деммер.

«Ці вироки наповнюють нас великою стурбованістю, – йдеться у її заяві на сайті відомства. – Тим більше, що рішення виносили неуповноважені російські інстанції в анексованому Криму».

Тому, за словами Деммер, федеральний уряд вимагає звільнення обох засуджених.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовного позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи в основному розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.

22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя призначив автору проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Ільмі Умерова та Миколу Семену звинувачують в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Обоє вважають це політично вмотивованим переслідуванням.

Управління Верховного комісара з прав людини в понеділок, 25 вересня, оприлюднило доповідь про ситуацію на півострові після його анексії. У документі вказані серйозні порушення прав людини, такі як свалільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження і катування, зафіксовані в умовах російської анексії півострова.