ЄС: вирок Семені є явним порушенням свободи вираження думки і ЗМІ

У Європейському союзі вирок автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені вважають явним порушенням свободи вираження думки і ЗМІ.

«Семена був засуджений за його журналістську роботу за статтею про «публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Ця стаття використовується російською владою щодо тих, хто протистоїть незаконній анексії Криму», – йдеться у заяві речниці голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні Майї Коціянчич.

У ЄС сподіваються, що звинувачення проти Семени будуть зняті.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя сьогодні призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семени.