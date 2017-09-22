За що в окупованому Криму судять журналіста Миколу Семену

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосить вирок кримському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені, якого звинувачують у «закликах до порушення територіальної цілісності Росії». Оголошення вироку призначено на 14:30 22 вересня, повідомляє сайт Крим.Реалії.

Сторона обвинувачення вимагає для Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю впродовж трьох років.

За що судять Миколи Семену

Кримінальну справу проти Семени порушили в квітні 2016 року.

Приводом стала стаття «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму», опублікована на сайті Крим.Реалії восени 2015 року. Тоді в Херсонській області були зруйновані лінії електропередач, які сполучалися з півостровом, а українські активісти організували товарну блокаду.

Серед іншого, Семена написав в статті: «Київ не повинен допустити, щоб Крим під російською окупацією залишався довше, ніж під німецькою. Залишилося менше ніж рік! Інакше ганьба всім!»

На думку слідства, в статті Семена закликав повернути півострів Україні, що вважається «закликом до сепаратизму».

Максимальний термін покарання за подібний злочин – п'ять років позбавлення волі.

Що говорить Семена

За словами журналіста, написана ним стаття насправді закликає не до сепаратизму, а до дискусії.

«Статус Криму сьогодні залишається остаточно визначеним. А якщо він спірний і не остаточно визначений, значить він залишається предметом найширшої світової дискусії. І в цій дискусії може брати участь будь-яка людина», – говорив він в інтерв'ю спецпроекту «Настоящее время».

Захист вважає справу Семени політично мотивованим і в успішний результат не вірить.

У підконтрольному Кремлю суді зачитували кілька листів українською з особистого листування Семени, яка потрапила в руки співробітникам ФСБ після обшуку. Журналіст писав редактору проекту про те, що працювати в Криму стало небезпечно і необхідно вживати заходів конспірації. Багато своїх текстів він тоді публікував під псевдонімом.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»