У Сімферополі очікують на вирок журналісту Миколі Семені

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосить вирок кримському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені. Оголошення вироку призначено на 14:30, повідомляє сайт Крим.Реалії.

Один із адвокатів Миколи Семени Олександр Попков зазначив, що справа проти його підзахисного «не вкладається, по-перше, в межі логіки і здорового глузду, а по-друге, в межі законодавства, в тому числі російського». Тому, на думку захисника, «давати якісь прогнози щодо вироку – це справа і невдячна, і марна».

На засіданні 18 вересня відбулися дебати сторін, сам Микола Семена виступив із заключним словом.

Сторона обвинувачення на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя 18 вересня вимагала для кримського журналіста Миколи Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю впродовж трьох років.

Журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було висунуто офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Нині журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема, Миколи Семени.