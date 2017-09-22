Президент Радіо Свобода закликає скасувати вирок Семені

Президент Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення влади анексованого Криму проти журналіста Миколи Семени, наголосивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом, має бути скасований.

«Справа проти журналіста Семени є навмисною спробою змусити замовкнути незалежні голоси в Криму. Інша мета цієї справи – перешкоджання журналістській місії Крим.Реалії – надавати широкий спектр новин та інформації жителям Криму. Звинувачення проти Семени були засуджені міжнародними організаціями, групами з прав людини, представниками парламентів і урядів. Через цю справу Семена не зміг вчасно отримати потрібну кваліфіковану медичну допомогу. Вирок є менш серйозним, ніж тюремне ув’язнення, але він робить замах на фундаментальне людське право на свободу вираження, порушує міжнародні норми правосуддя. Ми продовжуємо вважати, що звинувачення проти Семени необґрунтовані. Цей вирок повинен бути скасований», – сказав президент Радіо Свобода.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня засудив кримського журналіста, автора Радіо Свобода і проекту Крим.Реалії Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Сторона обвинувачення вимагала для Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю впродовж трьох років.

Напередодні Семена виступив в суді з заключним словом, і заявив:якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це відіб’ється на всій журналістиці в Росії.

Російська влада звинувачує автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року ФСБ Росії провела обшук в його будинку, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення. На цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало фактичну владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.