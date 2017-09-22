НСЖУ: журналістська спільнота обурена вироком Семені

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявляє, що журналістська спільнота обурена вироком кримському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені. Про це Томіленко заявив в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Цей вирок в журналістському співтоваристві ми сприймаємо з обуренням. Це очевидно, що це судилище і переслідування саме за свободу вираження і свободу слова нашого колеги. Певним «позитивом» є те, що вирок все ж є умовним. Нашого колегу взагалі могли заарештувати. Російська влада переслідує незалежних журналістів. На жаль, суд перейшов на сторону влади», – сказав Томіленко.

За його словами, журналістська спільнота буде далі підтримувати Семену і домагатися його переїзду на материкову Україну.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив кримського журналіста, автора Радіо Свобода і проекту Крим.Реалії Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Російська влада звинувачує автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року ФСБ Росії провела обшук в його будинку, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення. На цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало фактичну владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.