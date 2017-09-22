Зняття заборони на журналістську діяльність для Семени малоймовірне – адвокат

Сторона захисту автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколи Семени не розраховує на оскарження вироку, зокрема, на зняття заборони на журналістську діяльність. Про це 22 вересня у коментарі Крим.Реалії сказав адвокат Семени Еміль Курбедінов.

«У нього три роки заборони займатися публічною діяльністю і вона пов'язана з журналістикою. Ми, звичайно, абсолютно не розраховуємо, що в апеляційній інстанції щось зміниться. Ми розраховуємо її пройти, а потім будемо звертається до Європейського суду з прав людини та інші міжнародні інстанції. Уже в них ми будемо домагатися адекватного рішення»,– сказав Курбедінов.

За його словами, тепер Семена повинен відзначатися у російського інспектора.

«Тепер Семена двічі на місяць приходитиме і відмічатиметься. Якщо захоче кудись від'їхати, то він повинен буде писати відповідну заяву і якщо інспекція вважатиме це можливим, то можуть дозволити. Все залежатиме від інспекції. Пізніше йому дадуть документ, в якому докладно буде сказано, що він може робити», – додав адвокат.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя сьогодні призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семени.