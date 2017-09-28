Співдоповідач ПАРЄ щодо України закликав Росію звільнити Умерова

Засуджений напередодні підконтрольним Кремлю кримським судом до двох років колонії-поселення один із лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров має бути негайно звільнений. Про це 27 вересня написав у Facebook співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ щодо України, німецький політик Аксель Фішер.

«Неприйнятно, що російська влада переслідує та затримує громадян України за їхню протидію незаконній анексії Криму. Тому я закликаю до негайного і беззастережного звільнення російською владою Умерова», – йдеться в повідомленні.

Раніше вирок Умерову засудили в МЗС України та Литви, міжнародній правозахисній організації Amnesty International.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня оголосив вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання – два роки колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю й виступати у ЗМІ.

Адвокат Микола Полозов вважає, що російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд Ільмі Умерову, у якого хвороба Паркінсона, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у сусідній Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Його звинувачують за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії – ред.).

Переслідування відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.