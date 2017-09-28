Захист оскаржив вирок кримському журналісту Миколі Семені – адвокат

Захист кримського журналіста, автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколи Семени оскаржив вирок, винесений йому підконтрольним Кремлю Залізничним районним судом Сімферополя. Про це повідомив в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії один із захисників Семени Олександр Попков.

«Апеляцію ми подали. Апеляція ця поки коротка. Це пов'язано з тим, що ми не ознайомилися ще з протоколами судових засідань, а протоколи дуже великі, об'ємні, тому що вони були з лютого і нам весь цей час не давали ознайомитися. Тому ми спочатку подали апеляцію (коротку – ред.), щоб застовпити десятиденний апеляційний термін», – пояснив адвокат.

Попков уточнив, що після ознайомлення з протоколами захист підготує повну апеляційну скаргу. При цьому, за прогнозами адвоката, розгляд апеляції відбудеться не раніше, ніж через місяць.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосив вирок журналісту Миколі Семені, йому призначено покарання – два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.