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30 Вересень 2017, Київ 12:56
Новини | Політика

Ільмі Умеров не проситиме про помилування (інтерв'ю The Guardian)

Ільмі Умеров після оголошення вироку 27 вересня

Один із лідерів кримськотатарського народу, засуджений в анексованому Криму, Ільмі Умеров не звертатиметься до Кремля за помилуванням, незважаючи на хвороби, які загрожують його життю у зв'язку з відбуванням терміну в колонії-поселенні. Про це 29 вересня він розповів в інтерв'ю The Guardian.

«Мало надії на справедливість через офіційну апеляцію, і я безумовно не робитиму ніяких закликів до помилування», – сказав Умеров телефоним зі свого будинку в Криму, говорячи, що він не хоче «благати своїх гнобителів».

Умеров також сказав, що не жалкує про те, що не залишив анексований Крим раніше, коли в нього була така можливість. Він наполягає на тому, що півострів є його батьківщиною.

«Навіть якби хтось дав мені безпечний коридор, щоб піти зараз, я б не погодився», – зазначив він.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу 27 вересня виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання у вигляді двох років колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ.

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Захист Умерова вважає, що російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд Ільмі Умерову, який має хворобу Паркінсона, цукровий діабет та ішемічну хворобу серця.

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