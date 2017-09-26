США стурбовані засудженням в окупованому Криму журналіста Миколи Семени – Держдепартамент

Сполучені Штати глибоко стурбовані рішенням суду в окупованому Росією Криму, який визнав журналіста Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Миколу Семену винним за звинуваченнями в сепаратизмі.

Це засудження засноване на тому, що пан Семена критикував російську окупацію та спробу анексії Криму у своїх статтях. Ми закликаємо російську окупаційну владу скасувати вирок панові Семені, дозволити йому відновити журналістську діяльність, припинити кампанію з метою придушення інакодумства в Криму», – ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства США.

Держдепартамент також повторив свою позицію, що «Крим залишається невід’ємною частиною України, і Сполучені Штати залишаються незмінними в підтримці територіальної цілісності та суверенітету України».

Раніше МЗС України назвало вирок автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені безпідставним і політично вмотивованим.

У Європейському союзі вирок Миколі Семені вважають явним порушенням свободи вираження думки і ЗМІ. Крім того, у ЄС цей вирок назвали ще одним прикладом погіршення ситуації з правами людини в Криму після його незаконної анексії Росією.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя сьогодні призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. У цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.