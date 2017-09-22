МЗС: вирок Семені є безпідставним і політично вмотивованим

Міністерство закордонних справ України вважає вирок автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені безпідставним і політично вмотивованим.

«Безпідставний та політично вмотивований «вирок» окупаційного «суду» є ще одним доказом цілеспрямованих репресій з боку держави-агресора проти жителів окупованої української території АР Крим і Севастополя», – йдеться у заяві відомства.

МЗС України також закликає уряди іноземних держав і міжнародні правозахисні організації не залишити без уваги черговий «наступ Росії як держави-агресора й окупанта на основоположні свободи в Криму».

У Європейському союзі вирок Миколі Семені вважають явним порушенням свободи вираження думки і ЗМІ. Крім того, у ЄС цей вирок назвали ще одним прикладом погіршення ситуації з правами людини в Криму після його незаконної анексії Росією.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя сьогодні призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. У цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семени.