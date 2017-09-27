Полозов: Росія не зможе забезпечити медичний догляд Умерову в колонії-поселенні

Російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерову, засудженому в Криму до двох років колонії-поселення. Про це заявив його російський адвокат Микола Полозов.

Він нагадав, що у Ільмі Умерова хвороба Паркінсона, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця.

«В умовах колонії-поселення Російська Федерація медичний догляд Ільмі Умерову забезпечити не зможе», – наголосив Полозов, і додав, що після оголошення вироку «ми побачили потворний оскал російського правосуддя щодо Ільмі Умерова».

Адвокат нагадав, що в Керчі існує колонія-поселення, але жодного разу після анексії Криму туди не відправляли кримчан, засуджених за політичними мотивами.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання – два роки колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю й виступати у ЗМІ.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у сусідній Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Його звинувачують за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії – КР).

Переслідування відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.