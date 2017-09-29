Умеров написав листа Сущенку в річницю його арешту

Один із лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров, якого суд в анексованому Криму 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення, написав листа підтримки українському журналістові Романові Сущенку в річницю його арешту, повідомив адвокат Марк Фейгін.

«Шановний Романе, вже рік, як ви перебуваєте у російській тюрмі за надуманим обвинуваченням. Нас об’єднують не лише сфабриковані кримінальні справи, але і, що набагато важливіше, любов до Батьківщини і наша правота. Бажаю вам стійкості, мужності, здоров’я. Ми обов’язково дуже скоро зустрінемося у вільній Україні», – йдеться в листі, опублікованому адвокатом у Twitter.

Перед цим Сущенко написав листа Умерову, в якому висловив йому підтримку після того, як суд в анексованому Криму оголосив свій вирок.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення за звинуваченням у закликах до сепаратизму. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовного позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умеров заперечує провину, його захист має намір оскаржити рішення.

Кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка Федеральна служба безпеки Росії затримала 30 вересня минулого року в Москві. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.