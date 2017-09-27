Умеров і його захист заявляють про намір оскаржити вирок

Один із лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров, якого суд в анексованому Криму засудив до двох років колонії-поселення, заявляє, що він і його захист обов’язково будуть оскаржувати рішення суду.

Як повідомив Умеров проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, у разі, якщо апеляція не допоможе і вирок залишиться в силі, вони «будуть продовжувати боротьбу в міжнародних судах».

«До Європейського суду з прав людини (звернемось), і я вже багато разів говорив про Гаагу, де Україна буде судитися проти Росії, і цей маленький процес може бути частинкою того великого процесу», – зазначив він.

Адвокат Умерова Марк Фейгін повідомив, що на даний момент адвокати складають коротку апеляцію.

Фейгін назвав вирок «божевільним». «Це несподіваний вирок навіть для цієї диявольської канібальської системи. Такий вирок можна вважати абсолютно неадекватним, тому що, нагадаю, навіть прокурор запросив умовний термін – 3,6 року. І це дуже показово», – зазначив він.

На думку Фейгіна, те, що Умерова не взяли під варту і дозволили йому проживати вдома в звичайному режимі, говорить про те, що «йде якась велика гра». Подібну ситуацію, за словами адвоката, він бачив тільки з вироком російському опозиціонерові Олексію Навальному.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд призначив Умерову покарання у вигляді двох років колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокуратура раніше просила про умовний, а не реальний термін для Умерова.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за звинуваченням у «публічних закликах до сепаратизму».

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, примусова судово-психіатрична експертиза заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова викликали сильний громадський і міжнародний резонанс.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.