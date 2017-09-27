Один з лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умеров заявив, що залишається переконаним прихильником повернення анексованого Криму під контроль України. Про це він сказав після оголошення вироку, виступаючи перед тими, хто прийшов підтримати його біля будівлі підконтрольного Кремлю Сімферопольського райсуду. 27 вересня Умерова засудили до двох років колонії-поселення. Також підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд заборонив одному з лідерів кримськотатарського національного руху займатися публічною діяльністю протягом двох років.