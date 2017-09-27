Суд в окупованому Криму засудив Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня оголосив вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Як повідомляє сайт Крим.Реалії, оголошення вироку в суді розпочалося раніше, без присутності адвоката Ільмі Умерова Марка Фейгіна та захисника Олександра Подрабінека.

Перед судовим засіданням адвокат Ільмі Умерова висловлював надію на те, що оприлюднена 25 вересня доповідь Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в анексованому Криму може вплинути на пом'якшення вироку його підзахисному.

Російський прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Його звинувачують за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до сепаратизму). Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, примусова судово-психіатрична експертиза заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова викликали сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд розпочав розгляд справи Умерова по суті.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.