МЗС України: вирок Умерову злочинний і незаконний

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і називає злочинним і незаконним вирок, який йому оголосив підконтрольний Кремлю суд в анексованому Криму.

«Злочинний і незаконний вирок. Розправа Росії над кримськими татарами. Засуджуємо і висловлюємо протест. Ільмі, ми з вами! Вимагаємо від Росії звільнити Ільмі», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Вона закликала міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію з метою звільнення Умерова й інших українців, ув’язнених Росією.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд призначив Умерову покарання у вигляді двох років колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за звинуваченням у «публічних закликах до сепаратизму».

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, примусова судово-психіатрична експертиза заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова викликали сильний громадський і міжнародний резонанс.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.