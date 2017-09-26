Фейгін: можлива заборона на публічну діяльність сильно вдарить по Умерову

Адвокат одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова Марк Фейгін вважає, що можливе рішення підконтрольного Кремлю кримського суду заборонити його підзахисному займатися публічною діяльністю буде «подвійно болючим» для Умерова. Таку думку Фейгін висловив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії напередодні винесення вироку.

Адвокат провів паралель між процесом над Ільмі Умеровим і кримським журналістом Миколою Семеною.

«Мене турбує обмеження на публічну діяльність, яку Миколі Семені призначили як додаткове покарання. Якщо у випадку з Миколою Семеною це дуже болісно, то у випадку з Умеровим – це болісно подвійно. Тому що Ільмі Умеров – один із останніх лідерів кримськотатарського народу на свободі. І ці обмеження дуже сильно можуть позначитися на його можливості громадської діяльності. З огляду на його вік і стан здоров’я, – це така додаткова міра з боку влади, щоб максимально ускладнити його життя в Криму, звідки він виїжджати не збирається», – сказав Фейгін.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня повинен винести вирок у справі Ільмі Умерова.

Російський прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на три роки й забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.