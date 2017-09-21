Адвокат про очікуваний вирок Умерову: виграти політичну справу в російських судах неможливо

Адвокат одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова Марк Фейгін заявляє, що суд в анексованому Росією Криму, ймовірно, не виправдає його підзахисного, бо виграти політичну справу в російських судах неможливо. Про це адвокат заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії напередодні винесення вироку його підзахисному, призначеного на 27 вересня.

«Виграти політичну справу в Росії неможливо, тому що сутність нинішнього політичного режиму в сучасній Росії – це відсутність незалежної судової системи. Тому у політичних справах можуть бути лише обвинувальні вироки», – пояснив адвокат.

Він наголосив, що на етапі досудового слідства був ризик реального кримінального покарання для Умерова. Однак цього вдалося уникнути завдяки «публічній підтримці» його підзахисного, впевнений адвокат.

«Для залякування Умерова могли посадити ненадовго до в’язниці. Я думаю, що ми уникли цієї небезпеки в минулому році, коли публічна підтримка цієї справи створила якусь перешкоду проти такого репресивного вироку. Влада маневрувала, щоб зобразити відкритий процес, процес, який дотримується формальності. Але вирок передбачуваний. І з цієї точки зору ми вважаємо, що досягнута головна мета: Ільмі Умеров врятований (від реального вироку)», – сказав він.

У разі винесення обвинувальний вирок Умеров і його захист має намір оскаржити його в міжнародних судах.

20 вересня прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною на такий же період займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Оголошення вироку у справі відбудеться в підконтрольному Кремлю Сімферопольському райсуді 27 вересня.

2016 року в окупованому Криму слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм через його виступ на кримськотатарському телеканалі ATR. Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров відкидає обвинувачення, вважає суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь. Він наголошує, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу, а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті виступу, через який його судять. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.