Прокурор в анексованому Криму просить про умовний термін для Умерова

У підконтрольному Кремлю Сімферопольському райсуді анексованого Криму прокурор попросив про 3,5 року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки для одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, також прокурор зажадав заборонити Ільмі Умерову на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

20 вересня суд у справі одного з лідерів національного руху перейшов до дебатів сторін.

Під час засідання Умеров заявив, що «вважає себе лише громадянином України». Він наголосив, що в 2014 році він «відкрито виступив проти так званого референдуму, так званого приєднання, і всього, що відбувалося в подальшому».

«Анексію називаю анексією, а встановлену владу – окупаційною. Вважаю, що необхідно повернутися до кордонів 1991 року, які встановилися при розвалі СРСР. Ці кордони визнані в світі і підтверджені відповідними документами між Україною і Росією», – додав Умеров.

2016 року в окупованому Криму слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає цей суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь. Він наголошує, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу, а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судять. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.