На суді у «справі Умерова» в окупованому Криму сторони проведуть дебати

У підконтрольному Кремлю Сімферопольському райсуді 20 вересня, на черговому засіданні у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова, планують перейти до дебатів сторін. Про це з посиланням на Ільмі Умерова передає сайт Крим.Реалії.

Очікується, що засідання суду розпочнеться о 14:30. Не виключено, що на на ньому Умеров виступить з «останнім словом».

«Можливо, це буде остання «умеровська середа» в цій кримінальній справі. Попереду – вирок. Упевнений, що прокурор і суддя вже знають, яким буде цей вирок, але те, що він буде обвинувальний, не сумнівається ніхто», – повідомив Умеров.

Напередодні в суді допитали фахівця з кримськотатарської мови Сеітісляма Кішвеєва, на чому наполягала сторона захисту. Він вказав на численні помилки і неточності, допущені в офіційному перекладі виступу Ільмі Умерова з кримськотатарської на російську мову. Він зазначив, що не знайшов жодного заклику до порушення територіальної цілісності Росії і закликів до екстремістських дій у словах Умерова.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь.

Він наголошує, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу, в якому він, за твердженням слідства, «закликав до порушення територіальної цілісності Росії», а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судять. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.