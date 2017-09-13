Умеров під час допиту в суді в анексованому Криму заявив про свою невинуватість

Один із лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров, якого влада анексованого Росією Криму звинувачує у «закликах до порушення територіальної цілісності Росії», під час допиту на засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського райсуду заявив про свою невинуватість.

Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, у своєму виступі 13 вересня Умеров заявив, що його переслідують не за конкретне висловлювання, а в цілому за його позицію, якої він дотримується й досі.

«Я не визнаю результатів так званого «референдуму» в березні 2014 року, не визнаю юрисдикцію Росії в Криму», – сказав він.

Відповідаючи на питання російського прокурора, він зазначив: «Ще в березні 2014 року говорив, що все, що відбувається, – це окупація, анексія, «референдум» проходив під дулами автоматів. Все, що відбувалося потім, вважаю нелегітимним. І від цієї позиції не відмовляюся і зараз».

Наступне засідання у справі Умерова призначили на 19 вересня.

2016 року в окупованому Криму слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає цей суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь. Він наголошує, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу, а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судять. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.