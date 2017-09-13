У кримському суді адвокати просять припинити кримінальне переслідування Ільмі Умерова

На засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду анексованого Криму 13 вересня адвокат одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова Еміль Курбедінов подав клопотання про припинення кримінального переслідування його підзахисного.

Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, адвокат Марк Фейгін і російський правозахисник Олександр Подрабінек підтримали клопотання, подане Курбедіновим.

Ільмі Умеров підтримав клопотання і заявив, що вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Прокурор виступив проти поданого захистом клопотання, суддя прохання адвоката не задовольнив.

На засіданні суду оголосили перерву, воно продовжиться пізніше.

На черговому засіданні у справі Умерова 13 вересня адвокат Еміль Курбедінов почав оголошувати матеріали кримінальної справи.

На минулому засіданні у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд відмовив захисту в долученні лінгвістичної експертизи Бюро лінгвістичних експертиз НАН України.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи проти Умерова, а також утримання його в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати справу Ільмі Умерова по суті.