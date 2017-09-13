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13 Вересень 2017, Київ 14:48
Новини | Політика

У кримському суді адвокати просять припинити кримінальне переслідування Ільмі Умерова

Ільмі Умеров (другий зліва) засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду анексованого Криму, 13 вересня 2017 року

На засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду анексованого Криму 13 вересня адвокат одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова Еміль Курбедінов подав клопотання про припинення кримінального переслідування його підзахисного.

Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, адвокат Марк Фейгін і російський правозахисник Олександр Подрабінек підтримали клопотання, подане Курбедіновим.

Ільмі Умеров підтримав клопотання і заявив, що вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Прокурор виступив проти поданого захистом клопотання, суддя прохання адвоката не задовольнив.

На засіданні суду оголосили перерву, воно продовжиться пізніше.

На черговому засіданні у справі Умерова 13 вересня адвокат Еміль Курбедінов почав оголошувати матеріали кримінальної справи.

На минулому засіданні у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд відмовив захисту в долученні лінгвістичної експертизи Бюро лінгвістичних експертиз НАН України.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи проти Умерова, а також утримання його в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати справу Ільмі Умерова по суті.

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