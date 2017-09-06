У процесі у «справі Умерова» з'явився новий прокурор

У процесі у справі одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова з'явився новий прокурор. Про це стало відомо на початку чергового судового засідання у «справі Умерова» 6 вересня в підконтрольному Кремлю Сімферопольському районному суді анексованого Криму, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

На початку засідання Ільмі Умеров заявив відвід новому прокурору у зв'язку з тим, що у останнього не було часу на ознайомлення з матеріалами справи. Суд відмовив Умерова у відводі прокурора.

Адвокат Марк Фейгін звернув увагу, що на цій підставі потім звинувачення зможе оскаржити вирок, якщо він їх не влаштує. Захисник Едем Семедляєв, в свою чергу, висловив сумнів, що за півтора дні прокурор міг відслухати аудіозаписи з п'ятнадцяти засідань. Крім того, в суді вперше за 3 місяці вирішили поміняти зал засідань, повідомила дочка Ільмі Умерова Айше.

На попередньому судовому засіданні у справі Ільмі Умерова чотири свідки заявили, що в його виступі не містилися заклики до будь-яких дій, і що переклад промови Умерова, замовлений ФСБ Росії, що фігурує в матеріалах справи, не є точним.

2016 року слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало великий громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

16 серпня 2017 року в підконтрольному Кремлю Сімферопольському районному суді відклали допит свідків захисту до кінця місяця. Причина зміни графіка засідань – відсутність перекладача з кримськотатарської мови.